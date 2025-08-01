В этот день в областном центре выпало 45 мм дождя, сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Рекорд суточного максимума по количеству осадков 1944 года побит в Кургане 31 июля - в этот день в областном центре Курганской области выпало 45 мм дождя. Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"31 июля по городу Кургану был превышен абсолютный суточный максимум количества осадков, который составил 45,0 мм. Предыдущий максимум 18,7 мм фиксировался в 1944 году", - говорится в сообщении.

Как сообщили в администрации города, для ликвидации последствий ливней к работе были привлечены дополнительно ассенизаторские машины Дирекции парков и скверов, откачка воды шла на улицах Линейная, Дзержинского, Омская, Кирова, Гоголя, Станционная и 1 Мая. Кроме того, "Водный союз" восстанавливал работу канализационной насосной станции на улице Омской, которую затопило из-за обильных осадков. Жители в соцсетях делились фотографиями затопленных улиц, дорог.