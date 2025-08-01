Более 1,7 тыс. машин ожидают проезда по Крымскому мосту

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 055 транспортных средств, время ожидания более трех часов

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон в сумме превышают 1,7 тыс. автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Ранее, по данным на 05:00 мск, на подходе к мосту со стороны Тамани фиксировалась очередь из 495 автомобилей. К 7:00 мск - более 1 тыс. машин с обеих сторон.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 055 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 649 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сводке на 10:00 мск.