Деятельность правительства РФ одобряют 49,5% опрошенных

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 21 по 27 июля, вырос за неделю на 0,5 п.п. и составляет 78,4%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,4% участников опроса (плюс 0,5 п.п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,3 п.п. и составляет 74,7%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 49,5% опрошенных (минус 0,4 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,2% респондентов (плюс 0,8 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,7% опрошенных (без изменений).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,2% (плюс 3,6 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,2% (плюс 2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22% (без изменений), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,6% (минус 0,4 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 33,7% (плюс 0,6 п. п.), КПРФ - 9,5% (минус 0,1 п. п.), ЛДПР - 10,3% (минус 0,6 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 4% (минус 0,1 п. п.), "Новых людей" - 7,5% (плюс 0,4 п. п.).

Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.