Накануне ночью в Тырныаузе полностью остановили автомобильное движение по федеральной трассе, а жителей близлежащих к селю домов попросили покинуть свои жилища, сообщил премьер-министр республики Алий Мусуков

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Порядка 10 млн рублей выделило правительство Кабардино-Балкарии (КБР) на ликвидацию последствий схода селя в Тырныаузе. Об этом сообщили на заседании кабинета министров республики, передает корреспондент ТАСС.

"Вчера там кардинально изменилась ситуация. Сход селевых потоков беспрецедентный. Сейчас направим 10 млн рублей, а потом по потребностям. Там ситуация сложная", - сказал на встрече премьер-министр КБР Алий Мусуков.

Средства будут направлены на ликвидацию последствий схода селя в городе Тырныаузе, где сохраняется неблагоприятный прогноз. "К сожалению, прогноз неблагоприятный, хотя сейчас на 8:00 (мск - прим. ТАСС) обстановка спокойная, то, что наблюдатели нам сообщают. Ухудшение погоды, дожди, могут новые сетевые потоки спровоцировать. Поэтому мы сейчас обеспечиваем эвакуацию людей", - отметил ранее глава КБР.

Накануне ночью здесь полностью остановили автомобильное движение по федеральной трассе, а жителей близлежащих к селепропускному лотку домов попросили покинуть свои жилища. Созданы пункты временного пребывания граждан как в самом Тырныаузе, так и в двух селах: Былыме и Кенделене. МЧС региона обратилось к жителям КБР и туристам с просьбой воздержаться от поездок в Эльбрусский район. Сейчас временно открыт проезд со стороны курорта, чтобы эвакуировать туристов.

31 июля около 16:30 мск в Тырныаузе сошел селевой поток, который стал уже вторым в райцентре Эльбрусского района за последние 10 дней. Стихия нарушила функционирование газо-, водо- и энергообеспечения. В муниципалитете всего несколько дней назад восстановили поврежденные коммуникации и пустили воду горожанам. Также было восстановлено автомобильное движение по вновь построенной объездной дороге.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел крупный селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе. С тех пор в муниципалитете действует режим ЧС.