Нарышкин возложил цветы к обелиску павшим в Первой мировой войне

Директор Службы внешней разведки также возложил цветы к могиле верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича - младшего

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин принял участие в церемонии возложения цветов в память о героях, погибших в годы Первой мировой войны, передает корреспондент ТАСС.

Венок с красными и белыми цветами и лентой с триколором российского флага возложен к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов" в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны

После этого председатель РИО возложил цветы к могиле верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича - младшего, останки которого захоронены в Часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище.

В мероприятии приняли участие, в том числе и.о. директора Института этнологии и антропологии РАН Алексей Загребин, руководитель национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко.

Как напомнили в РИО, 1 августа 1914 года начался первый военный конфликт мирового масштаба, в который были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств (две трети населения земного шара).