Церемония старта экспедиции состоялась на берегу реки Лены

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Экспедиция отделения Русского географического общества (РГО) в Якутии отправилась на парусной яхте из речного порта в Якутске в Петропавловск-Камчатский. Церемония старта экспедиции состоялась на берегу реки Лены и включила в себя церемонию благословения алгыс, передает корреспондент ТАСС.

В экспедиции участвуют капитан судна Андрей Антипин, председатель регионального отделения РГО Александр Горохов и член РГО Максим Иванов.

"У нас сегодня начинается старт парусной экспедиции, которая пройдет по маршруту Якутск - Тикси - Певек - Анадырь - Петропавловск-Камчатский. Длина маршрута 7 300 км, это примерно 4 тыс. морских миль. Наш проект посвящен 300-летию экспедиций Витуса Беринга и 180-летию Русского географического общества, старейшего общественного объединения нашей страны, и 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Наши цель и задача - это привлечь внимание к вопросам нашей великой истории, ее достижениям, ее мировому значению, потому что эти экспедиции действительно изменили карту мира", - сообщил Горохов.

Об экспедиции

В ходе экспедиции запланированы серии лекций о великих географических открытиях и проектах РГО. В населенных пунктах по пути следования состоятся встречи со школьниками, а также мастер-классы по парусному спорту в рамках образовательного проекта "Навигацкая школа РГО". Будут проведены исследования со сбором материалов для создания документального фильма об экспедиции, изучением этнографии коренных малочисленных народов Севера, помогавших прохождению экспедиций и выступавших проводниками, и оценкой перспектив развития экстремального яхтинга по Северному морскому пути.

Среди основных мероприятий экспедиции - посещение острова Беринга и мемориальная церемония с возложением земли из Дании. Земля была доставлена из города Хорсенс (Дания). "У нас есть проект по доставке земли из родного города [Витуса] Беринга на его могилу на острове Беринга на Командорских островах. Методом народной дипломатии была доставлена капсула с землей, которая освящена по христианским традициям, и мы доставим [ее] по тому пути, который проходили отряды Беринга, - сам непосредственно Беринг проходил, - до Командорских островов. <...> Наши друзья, коллеги, партнеры участвуют в сегодняшнем мероприятии: их добрые пожелания нас окрыляют, и мы надеемся, что, конечно же, с помощью поддержки близких, семей, которые сегодня тоже рядом и поддерживают нас в этом великом проекте, <...> постараемся, чтобы эта экспедиция прошла в очень спокойном, штатном режиме, - отметил Горохов.

В XVIII веке исследованиями были охвачены северное побережье Евразии, вся Сибирь, Камчатка, моря и земли Тихого океана, берега Японии, ученым и мореплавателям открылись северо-западные берега Америки. Были проведены исследования, сделаны научные открытия в географическом, геологическом, физическом, ботаническом, зоологическом, этнографическом направлениях. Также впервые была создана полная и подробная карта обширной северо-восточной части Российской империи.