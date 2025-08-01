В ГД готовят законопроект о запрете мигрантам бесплатно учиться в школах

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов также предлагает ограничить до трех число попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей иностранцев

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1-го по 11-й классы для детей мигрантов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

"Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса.Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму", - указано в сообщении.

Кроме того, предлагается ограничить до трех количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей мигрантов.

В 2024 году в Госдуму группой парламентариев был внесен законопроект о платном обучении иностранных граждан по программам дошкольного, общего и среднего образования. В июле 2025 года законопроект был отклонен в первом чтении. По словам Нилова, правительство отметило, что инициатива нуждается в доработке.