В Свердловской области ввели карантин из-за опасного жука-короеда

По данным пресс-службы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, общая площадь карантинной фитосанитарной зоны составила около 2 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Карантин из-за заражения деревьев уссурийским полиграфом ввели на территории Билимбаевского лесничества в Свердловской области. Общая площадь карантинной зоны составила около 2 тыс. га, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Уссурийский полиграф - вид жуков-короедов, который атакует деревья, заражая их грибком. На месте инфицирования развивается некроз, чем больше вредитель размножается на дереве, тем больше ствол оказывается окольцованным некрозами, что приводит к гибели дерева.

"По результатам отбора образцов и проведения экспертизы Екатеринбургским филиалом ФГБУ "ВНИИЗЖ", установлен карантинный объект - Уссурийский полиграф (Polygraphus Proximus Blanford), относящийся к опасным вредителям леса. По результатам проведенных мероприятий, на территории Билимбаевского лесничества наложена карантинная фитосанитарная зона на очаг распространения карантинного объекта Уссурийского полиграфа площадью 1853 га", - говорится в сообщении.

Одно из ключевых ограничений - фитосанитарный контроль лесопродукции - перед вывозом груза необходимо пройти проверку в соответствии с карантинными требованиями и сертифицировать вывозимую продукцию.