Помимо этого, Минтруд должен до 1 октября проработать предложения Совфеда по достижению целей "Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минтруд должен до 1 декабря рассмотреть меры, упрощающие подачу заявления на отпуск по уходу за ребенком с учетом семейных обстоятельств сотрудника. Поручение министерству дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты СФ.

"До 1 декабря Минтруду предстоит рассмотреть предложения Совета Федерации об упрощении порядка подачи заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком с учетом семейных обстоятельств работника, в том числе путем установления такого порядка приказом работодателя", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Помимо этого, Минтруд должен до 1 октября проработать предложения Совфеда по достижению целей "Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года".