Соответствующее соглашения заключили Амурское региональное отделение РКК и отделение ОККК в провинции Хэйлунцзяне, а также Иркутское областное отделение РКК и отделение ОККК в автономном районе Внутренняя Монголия

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) и Общество Красного Креста Китая (ОККК) договорились о проведении совместных учений и обмене опытом по спасательным операциям в приграничных регионах. Решение закреплено в меморандумах о сотрудничестве, подписанных в Москве, сообщает пресс-служба РКК.

"В рамках международной конференции "Российский Красный Крест и Общество Красного Креста Китая: перспективы гуманитарного сотрудничества" были подписаны двусторонние меморандумы о сотрудничестве между приграничными региональными отделениями национальных обществ", - говорится в сообщении.

Соглашения заключили Амурское региональное отделение РКК и отделение ОККК в провинции Хэйлунцзяне, а также Иркутское областное отделение РКК и отделение ОККК в автономном районе Внутренняя Монголия.

Документы предусматривают развитие взаимодействия в рамках экстренного реагирования на ЧС. Внимание будет уделено обучению первой помощи и распространению знаний об охране здоровья среди всех возрастных групп. Запланированы волонтерские программы, обмен добровольцами и создание устойчивых волонтерских команд, совместные лагеря, стажировки.

"Эти меморандумы не просто формальность, а реальная платформа для обмена практиками, реализации совместных проектов и быстрой взаимопомощи при необходимости", - отметил председатель РКК Павел Савчук. "Взаимодействия в рамках этих меморандумов упрочат наши партнерские отношения и повысят профессиональные возможности национальных обществ в гуманитарной сфере, - сказал вице-президент ОККК Лян Юй.

Делегация ОККК находится в Москве в рамках конференции национальных обществ, где обсуждается гуманитарное сотрудничество. Состоялось совместное заседание и посещение в Подмосковье демонстрационного мобильного лагеря РКК с пунктом временного размещения на 120 человек.