Президент Белоруссии также планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее пресс-служба президента Белоруссии информировала, что Лукашенко направился в Россию, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча глав государств пройдет в формате один на один.

По данным Telegram-канала, Лукашенко в аэропорту встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Лукашенко рассчитывает в неформальной обстановке обсудить с Путиным вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

В предыдущий раз главы государств встречались в конце июня в Минске на площадке Евразийского экономического форума и на заседании Высшего Евразийского экономического совета.