Учебному заведению присвоят имя Героя России Марата Тибилова, который погиб при защите региона, сообщил врио губернатора региона

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Кадетский корпус Росгвардии построят в Курске на месте бывшего пионерлагеря. Учебному заведению присвоят имя Героя России командира огневой группы спецназа Росгвардии майора Марата Тибилова, который погиб при защите региона, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"В Курске будет открыт кадетский корпус Росгвардии - таков один из главных итогов визита в регион главы ведомства генерала армии Героя России Виктора Золотова. <...> Вместе с Виктором Васильевичем заложили памятный камень в основании будущей стройки. Уже совсем скоро она развернется на окраине Курска на территории бывшего и давно заброшенного пионерлагеря", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Делегация Росгвардии уже осмотрела территорию, где построят училище. Участок площадью 6 га освобожден от старых корпусов, общая площадь кадетского училища составит 64 тыс. кв. м. В учебном заведении будет корпус на 350 мест, два жилых и спортивный корпуса. Кроме того, будут оборудованы пирс и база около реки, чтобы кадеты занимались водными видами спорта, в проект добавят бассейн.

Хинштейн поблагодарил Золотова за поддержку и инициативы и принятие решения о строительстве. "Его значение будет подтверждено самой жизнью: это значимый шаг на пути развития и войск национальной гвардии, и всего приграничья", - подчеркнул врио губернатора.