По данным Калининградской таможни, за прошлые сутки оформлено на выезд в Литву и Польшу 437 легковых автомобилей, на въезд в Россию - 412

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Увеличение пассажиропотока на выезд из Калининградской области в направлении Польши на российско-польской границе фиксируется в последние дни, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Там пояснили, что границу пересекают люди, которые въехали ранее на автомобилях в Калининградскую область и через аэропорт Храброво вылетели в Большую Россию на отдых, к родственникам. С окончанием сезона начинается массовое движение в обратном направлении в Польшу.

"Очередь в среднем из 30-40 автомобилей некритична. Сотрудники Калининградской областной таможни в российско-польских пунктах пропуска готовы к наплыву людей: смены усилены дополнительными сотрудниками в направлении выезда из РФ, работа идет штатно, в усиленном режиме, если того требует ситуация", - отметили в таможне.

Отмечено, что большая часть легковых автомобилей следует через таможенный пост МАПП Мамоново-2. И именно там чаще фиксируется очередь и пассажирских автобусов, и легковых автомобилей.

По данным Калининградской таможни, за минувшие сутки оформлено на выезд в Литву и Польшу 437 легковых автомобилей, на въезд в РФ - 412. Сутками ранее их было 376 и 418 единиц соответственно.