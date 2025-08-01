Финал прошел в Международном детском центре "Артек"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 20 учеников столичных школ стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"23 ученика столичных 5-7-х классов стали победителями Всероссийского конкурса "Большая перемена". Финал прошел в Международном детском центре "Артек", где собрались 700 талантливых ребят со всей страны. Москву представлял 41 ученик - все они стали призерами конкурса", - написал Собянин.

По его словам, дети выполняли интеллектуальные задания, участвовали в образовательных программах и мастер-классах по науке, технологиям, искусству и другим направлениям.

Мэр перечислил имена учеников, победивших в конкурсе и поздравил их с достигнутым результатом.

"Победителей ждет "Путешествие мечты": поездка на поезде по маршруту Москва - Владивосток с остановками в крупных городах. Их наставники получат денежные премии и возможность повысить квалификацию", - заключил Собянин.