Часть средств уже получена заявителями, сообщили в пресс-службе администрации города

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Власти города Астрахани с четверга начали направлять средства в банк для единовременной выплаты жильцам частично обрушившегося в понедельник дома в областном центре. Часть средств уже получена заявителями, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Вчера направили в банк средства для единовременной выплаты 29 жильцам дома по ул. Ляхова, 6. Сегодня еще 18", - сказали в пресс-службе, отметив, что часть средств уже поступили на счета заявителей. Всего жители подали 74 заявления на получение выплат. Ранее городскими властями было принято решение о введении режима ЧС муниципального уровня, что дает право получить жителям выплаты в объеме 15 675 рублей. Также принято решение о компенсации полностью или частично утраченного имущества за счет средств муниципального образования город Астрахань.