Документ определяет сотрудничество Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Курской области в сфере патриотического воспитания, подготовки кадров и развития инфраструктуры

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве подписали директор Росгвардии Виктор Золотов и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Там также отметили, что Золотов и Хинштейн ознакомились с территорией будущего кадетского училища, общая площадь которого свыше 60 тыс. кв. м. В него войдут учебный корпус на 350 обучающихся, два жилых и спортивный корпусы.

"Завершилось мероприятие подписанием Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и Курской областью. Документ определяет сотрудничество сторон в сфере патриотического воспитания, подготовки кадров и развития инфраструктуры", - говорится в сообщении.