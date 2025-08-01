Глава Крыма отметил, что художник-маринист был гениальным живописцем, который внес большой вклад не только в российскую, но и в мировую культуру в целом

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Крым готов принять, восстановить и установить на полуострове памятник известному художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, который снесли в Карабахе, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Иван Константинович - наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Айвазовский был гениальным живописцем, который внес большой вклад не только в российскую, но и в мировую культуру в целом.

"Война с памятниками не красит никого, какими бы мотивами подобные действия ни оправдывались. И ни к чему хорошему она не приводит - пример Украины у всех перед глазами. Это опасный симптом, прежде всего, для самих разрушителей", - добавил Аксенов.

Информация о том, что памятник Айвазовскому в Карабахе был снесен, появилась в конца июля. Монумент был установлен в 2021 году при участии дислоцированного на тот момент в зоне нагорно-карабахского конфликта российского миротворческого контингента. После сноса памятника специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что российская сторона никоим образом не была проинформирована о планах по сносу памятника. Он также заявил, что это действие вызывает сожаление и глубокое неприятие.

Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Крыму, в Феодосии. Основанная им в родном городе картинная галерея - один из старейших художественных музеев России, где хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника, а также полотна его учеников и последователей. Всего он создал более 6 тыс. полотен, является одним из самых известных художников-маринистов. Айвазовский умер в 1900 году, похоронен в Феодосии.