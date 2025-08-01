Им стал генерал-майор Евгений Панков, сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Глава Росгвардии представил личному составу в Курской области нового руководителя регионального управления ведомства Евгения Панкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Курской области директор Росгвардии Виктор Золотов посетил региональное управление ведомства и представил личному составу нового руководителя - генерал-майора Евгения Панкова", - говорится в сообщении.

Золотов отметил, что у нового начальника управления Росгвардии по Курской области внушительный боевой и управленческий опыт, который сегодня очень нужен региону.

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Евгения Панкова начальником управления Росгвардии по Курской области. Ранее он занимал аналогичную должность в Самарской области.