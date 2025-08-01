В пресс-службе Новгородского музея-заповедника пояснили, что литургия Иоанна Златоуста Рахманинова - одно из самых знаковых и неоднозначных произведений хоровой академической музыки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Литургия Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова впервые прозвучала в соборе Рождества Богородицы Антониева монастыря XII века в Великом Новгороде. Это одно из самых знаковых и неоднозначных произведений хоровой академической музыки, глубину которого сложно передать, и именно акустические возможности новгородского храма идеально подошли для решения этой задачи, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

"В соборе Рождества Богородицы Антониевого монастыря XII века впервые прозвучала литургия Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова в рамках проекта творческой команды из Санкт-Петербурга. Они создают масштабный проект: аудиозапись хора и параллельные съемки полнометражного документального фильма с художественными приемами на эту музыку. Уникальность проекта заключается в том, что в связи необычайной сложностью произведения, его особого положения в отечественной и мировой культуре, изготовление каких-либо записей сталкивается с большими техническими ограничениями. Собор Рождества Богородицы Антониева своими акустическими возможностями идеально подошел для реализации поставленной задачи", - сообщили в музее.

Как пояснили музейщики, литургия Иоанна Златоуста Рахманинова - одно из самых знаковых и неоднозначных произведений хоровой академической музыки. Его можно отнести к академической светской музыке с глубоким личным духовным посылом автора, но при этом оно создано на основе настоящего богослужения православной церкви. Команда проекта ставит амбициозную цель, результатом первого этапа которой станет выпуск самостоятельного аудиодиска в цифровой и физической версиях. Съемки фильма ведутся параллельно с аудиозаписью. В составе творческой команды 40 человек.

О храме

Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря - выдающийся памятник новгородского зодчества XII века. Согласно преданию, Антониева обитель была основана в 1106 году Антонием Римлянином, который приплыл в Новгород на камне. Вскоре после основания, с 1117 по 1119 год, в обители был построен каменный храм. В 1125 году храм был расписан. От этого ансамбля до наших дней дошли в хорошем состоянии фрески на западных гранях восточных столбов, которые были заслонены установленным в 1716 году высоким иконостасом. Сохранились также фрагменты росписи алтарной части, которые не были сбиты в ХІХ веке.

В течение многих столетий Антониев монастырь был заметным культурным и духовным центром. В XII веке здесь трудился первый русский математик Кирик - создатель "Учения о числах". С 1740 года при Антониеве монастыре учреждена духовная семинария, существовавшая до 1918 года. В этом году собор был открыт после масштабной реставрации. Памятник является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.