На номинации можно представить проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, экологическое просвещение и сохранение окружающей среды

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Росмолодежь начала прием заявок на участие во втором сезоне конкурса молодежных проектов "Росмолодежь. Гранты", победители получат гранты на реализацию проектов в размере до 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"С 1 августа до 15 сентября 2025 года открыт прием заявок на 2 сезон всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь. Гранты". Принять участие и предложить свои инициативы могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет (включительно). Конкурс проводится в 19 номинациях, которые охватывают практически весь спектр социально-экономического развития. Победители получат гранты на реализацию своих проектов в размере до 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

На номинации можно представить проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, экологическое просвещение и сохранение окружающей среды, развитие студенческих сообществ и другие. Также в этом году открыта номинация по случаю празднования 80-летия атомной отрасли в России.

"Впервые в этом году совместно с госкорпорацией "Росатом" в конкурсе "Росмолодежь. Гранты" запустили номинацию "Развивая атом" для поддержки молодежных инициатив атомной отрасли. Она приурочена к Году 80-летия атомной промышленности и Десятилетию науки и технологий. Победители смогут получить грант до 1 млн рублей на реализацию своих идей. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди вовлекались в сферу науки и технологий, в том числе и в атомную промышленность", - отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Заявки на участие принимаются через информационную систему "Молодежь России". Каждый участник может подать не более одной заявки с одним проектом. Рекомендуемый период реализации инициатив - с декабря 2025 по ноябрь 2026 года. Перед подачей заявки участникам рекомендуется ознакомиться с методическими рекомендациями и правилами конкурса, которые размещены на официальном портале Росмолодежи.