Правительство России сформировало критерии, определяющие организации, которым предстоит переехать из столицы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство России сформировало критерии, определяющие организации, которым предстоит переехать из Москвы. В предварительным списке - примерно 170 госкорпораций и компаний с госучастием. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом данной работы.

По информации одного из источников газеты, правительство рассматривает расширение списка за счет включения в него дочерних компаний.

В первую очередь из столицы будут переезжать организации, где работает не более 2 тыс. человек. Как пишут "Ведомости", для части организаций будет предложен альтернативный вариант, предусматривающий перенос в регионы только некоторых функций компании. Для этого необходимо создать обязательное количество рабочих мест в регионе.

По данным источников издания, работа над перечнем ведется Минэкономразвития. Эту информацию "Ведомостям" также подтвердил представитель министерства, при этом он отказался подтверждать количество утвержденных к переезду госкомпаний.

24 июля президент России по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дал поручение к 1 октября представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из Москвы в регионы. Согласно поручению, необходимо "обратить особое внимание на субъекты Российской Федерации, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах".