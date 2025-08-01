Хинштейн: память погибших в Курской области росгвардейцев увековечат

Сотрудники ведомства с первых дней вторжения ВСУ отражали атаки на регион, помогали эвакуировать мирных жителей, сообщил врио губернатора региона

КУРСК, 1 августа. /ТАСС/. Память бойцов Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга в Курской области, будет увековечена. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн по итогам встречи с директором ведомства Виктором Золотовым.

Директор Росгвардии посетил Курскую область с рабочим визитом 1 августа, Золотов и Хинштейн в ходе визита заложили камень в основании кадетского корпуса Росгвардии, который будет открыт в Курске, и подписали соглашение о сотрудничестве.

"Виктор Васильевич выразил благодарность коллективу управления Росгвардии по Курской области и выразил уверенность, что они продолжат демонстрировать такие же высокие результаты!", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что Росгвардия играет особую роль в Курской области. Сотрудники ведомства с первых дней вторжения ВСУ отражали атаки на регион, помогали эвакуировать мирных жителей, в настоящее время саперы разминируют территории и противодействуют атакам беспилотников. Также представители ведомства обеспечивают безопасность на Курской атомной электростанции. Отмечено, что регион ранее стал пилотным по проекту усиления безопасности социальных объектов; также с 1 июля введены выплаты младшему начальствующему составу вневедомственной охраны.

По словам врио главы региона, в Курской области увековечат память погибших росгвардейцев при исполнении воинского долга. "Мы, в свою очередь, будем всемерно поддерживать ведомство, которое я по-прежнему считаю для себя родным. Уверен, что вместе нам удастся обеспечить безопасность и правопорядок на Курской земле", - заключил Хинштейн.