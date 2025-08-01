На пяти фестивальных сценах выступят более 20 звездных артистов и молодые исполнители

СУДАК, 1 августа. /ТАСС/. Фестиваль молодого искусства "Таврида.Арт" стартовал в арт-кластере "Таврида" в Республике Крым, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль продлится до 3 августа, за три дня здесь пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. На пяти фестивальных сценах выступят более 20 звездных артистов и молодые исполнители.

Хедлайнерами музыкальной программы станут группы "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, Vlada Miravi. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, Lyriq и Tritia. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект AY YOLA. Всего на территории в 250 га разместятся пять сцен.

Программа фестиваля 2025 года сосредоточена на современном искусстве с акцентом на национальные традиции и их новое восприятие. В этом году мероприятие посвящено современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары.

Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. По традиции тысячи участников пройдут колонной по территории фестиваля.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.