Дипломаты возложили венки и цветы к памятнику погибшим в Первой мировой войне в лагере военнопленных

Мюнхеберг /Германия/, 1 августа. /ТАСС/. Торжественно-траурная церемония по случаю Дня памяти российских воинов, павших в Первой мировой войне, состоялась на кладбище "Шиндерфихтен" в городе Мюнхеберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства РФ в ФРГ, в том числе отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества, а также аппарата атташе по вопросам обороны, передает корреспондент ТАСС.

Дипломаты возложили венки и цветы к памятнику погибшим в Первой мировой войне в лагере военнопленных.

В апреле 1915 года в Мюнхеберге открылся лагерь для военнопленных, который разместился в усадьбе "Хаус Мюнхеберг". За следующие три года через него прошли до 3 тыс. русских, французских, итальянских, британских, бельгийских и румынских военнопленных. В 1918 году после подписания Компьенского перемирия солдаты западных держав покинули лагерь. В феврале 1919 года были отправлены на родину румыны, вместо которых заселили поляков. В апреле к ним прибавилось еще более тысячи интернированных русских солдат. Германская империя не освободила российских военнопленных и после заключения Брест-Литовского мира 3 марта 1918 года и перемирия в Компьене 11 ноября 1918 года, поэтому на кладбище захоронены российские военные, погибшие уже после окончания войны.

Лагерь закрылся в 1920-1921 годах после того, как его покинули последние узники. В настоящее время о бывшем лагере Мюнхеберг напоминает небольшое кладбище военнопленных в лесу на северной окраине города. Оно появилось в 1915 году, за годы войны здесь похоронили 78 человек, умерших в лагере. Сейчас на кладбище "Шиндерфихтен" сохранилось 50 захоронений, где покоятся останки преимущественно российских солдат. Надписи на 45 из них удалось идентифицировать: 15 имен на кириллице и 20 на латинице принадлежат российским солдатам. В 2012 году мемориальный комплекс и центральный памятник отреставрировали на благотворительные средства.

Во время Первой мировой войны на территории современной ФРГ не велось боевых действий с участием российской армии, и многие захороненные в Германии русские солдаты были военнопленными. На сегодняшний день в Германии насчитывается порядка 614 захоронений времен Первой мировой войны, где покоится около 18,3 тыс. российских граждан, погибших в неволе.