Он вернулся в Россию из Латвии из-за нынешнего политического курса, поддерживаемого в этой европейской стране, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области вручили паспорт гражданина Российской Федерации 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Маскальенову, который вернулся в Россию из Латвии из-за нынешнего политического курса, поддерживаемого в этой европейской стране. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Василий Маскальенов родился в Ульяновской области, но проживал в Латвии. В июле у него истекал срок действия вида на жительство. Для его продления от ветерана потребовали заполнить анкету, которая критиковала Россию. Ветеран на это не согласился и решил вернуться на Родину, поскольку сохранил российское гражданство.

"В торжественной обстановке вручил участнику Великой Отечественной войны Василию Максимовичу Маскальенову паспорт гражданина Российской Федерации и по поручению нашего президента передал юбилейную медаль "80 лет Великой Победы". 98-летний ветеран вынужденно переехал из Латвии, где прожил почти всю жизнь, отслужив сначала более 30 лет на флоте, а потом работая по гражданской специальности. Власти европейского государства посчитали русского пенсионера опасным для общества", - написал губернатор.

По оценке главы региона, Василий Маскальенов является "настоящим примером мужества и патриотизма". "Для меня большая честь лично пожать руку человеку, который в столь почтенном возрасте отстаивает интересы своей Родины, верен стране и присяге. Добро пожаловать домой", - добавил Ведерников.