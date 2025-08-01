Воспитанники "Артека" из 67 стран приняли Детскую декларацию миру

В документе звучит призыв к совместной ответственности за будущее планеты, сообщили в пресс-службе дирекции Всемирного фестиваля молодежи

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Воспитанники "Артека" из более чем 67 стран приняли Декларацию-обращение ко всем главам мировых держав, которую впервые в истории детской дипломатии в дальнейшем озвучат в рамках регулярной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе дирекции Всемирного фестиваля молодежи. В документе звучат призывы к совместной ответственности за будущее планеты.

"Артековцы приняли Детскую декларацию миру, которую озвучат в ООН. <...> Документ был подготовлен детьми из более чем 67 стран мира, участвующих в программе, приуроченной к 100-летию "Артека" и 100-летию "общественной дипломатии", - сказали в пресс-службе, уточнив, что декларацию приняли в рамках программы "Мир БРИКС - мир будущего".

В принятом документе звучат призывы к прекращению военных конфликтов, укреплению международного доверия, уважению к национальным культурам и совместной ответственности за будущее планеты. В пресс-службе также отметили, что впервые в истории детской дипломатии этот документ будет представлен в рамках регулярной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, по итогам программы более 3,2 тыс. артековцев из 67 стран пригласят в центр по пять представителей от каждой страны в возрасте от 12 до 18 лет для участия во "Всемирной детской конференции мира", которая пройдет в июле 2026 года.

В дирекции фестиваля подчеркнули, что организаторы будут продолжать создавать площадки и поддерживать инициативы, объединяющие молодежь из всех стран ради мира и устойчивого развития. "Декларация, принятая в "Артеке" - это призыв молодого поколения сделать доверие и взаимное уважение главными принципами международных отношений, что полностью соответствует ценностям, которые Россия последовательно отстаивает на международной арене. Стремление молодого поколения к единению и диалогу - это и есть тот самый потенциал, который мы обязаны поддержать", - цитирует пресс-служба генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрия Иванова.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие, праздничные мероприятия проходят в России и за рубежом.