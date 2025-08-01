По словам министра науки и высшего образования, речь идет о дефиците кадров и системных противоречиях

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Накопившиеся внутри системы высшего образования противоречия, нехватка высококвалифицированных специалистов, геополитическая ситуация и изменение технологического уклада всего мира стали причинами перехода Российской Федерации к новой модели высшего образования. Об этом сообщил ректорам и проректорам дальневосточных вузов министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, слова которого передает пресс-служба министерства.

"На территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский собрались ректоры и проректоры университетов Дальневосточного федерального округа разной ведомственной принадлежности, а также частных вузов. Открывая мероприятие, глава Минобрнауки России отметил, что поворотной точкой в работе по переходу к новой модели высшего образования стало послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2023 году. В своем докладе министр обозначил две группы факторов и предпосылок для перехода на новую модель, а также рассказал о том, какая работа уже ведется для ответа на возникшие вызовы", - говорится в сообщении.

Так, в первую группу причин перехода вошли накопившиеся противоречия внутри самой системы высшего образования. С переходом на двухуровневую систему образования ("бакалавриат - магистратура") произошло сокращение объема практической составляющей и снижение уровня фундаментальности в образовательных программах. В новой модели практикоориентированность и фундаментальность станут ключевыми элементами. Бакалавриат без магистратуры не воспринимается основными заказчиками высшего образования (работодателями, абитуриентами, родителями) как самодостаточный уровень.

"Важно, чтобы выпускник, получивший высшее образование, воспринимался как полноценный специалист, и магистратура не была дальнейшим условием движения по карьерной лестнице", - цитируют министра в сообщении. Магистратуру предлагается выделить в самостоятельный уровень профессионального образования и разделить на три направления: профессиональную, исследовательскую и управленческую.

Ко второй группе факторов относятся переход России и всего мира на новый технологический уклад, ситуация на рынке труда, а также геополитические изменения. Модуль искусственного интеллекта должен будет стать обязательной составляющей любой образовательной программы. Соответствующая работа уже ведется.

Дефицит высококвалифицированных кадров ставит перед системой высшего образования новый вызов - сбалансировать подготовку специалистов в университетах и запрос рынка труда. На решение этих задач, в частности, направлено регулирование платного приема на специальности, не востребованные экономикой. Необходимость преобразований подтверждают и данные опроса ВЦИОМ: 73% родителей абитуриентов поддерживают изменения в системе высшего образования, ожидая повышения качества подготовки специалистов и упрощения их трудоустройства.

Начавшиеся изменения

"Образ новой модели высшего образования нам предстоит сформировать совместно с вами исходя из текущего исторического момента и из того, как мы с вами понимаем запросы общества и экономики", - заключил Фальков, добавив, что образ новой модели формируется не первый год. Ряд проектов и программ Минобрнауки станут ее составляющими, среди них "Передовые инженерные школы", "Платформа университетского технологического предпринимательства", студенческие конструкторские бюро, производственная аспирантура, пилотный проект по поддержке преподавателей фундаментальных дисциплин и другие.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта и Томском государственном университете. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем - от 4 до 6 лет, в магистратуре - от 1 до 3 лет.