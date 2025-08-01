В столице открылся спортивный фестиваль "Москва 2030. Спорт. Человек будущего"

Форум проводится в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 1 августа по 14 сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Установившаяся в столице дождливая погода не смогла помешать открытию на территории олимпийского спорткомплекса "Лужники" спортивного фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Форум проводится в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 1 августа по 14 сентября на площадке Южного спортивного ядра, организатором является столичный департамент спорта. Гостям форума продемонстрируют достижения российского спорта, новые технологии для формирования здорового образа жизни.

На форуме запланированы звездные мастер-классы с автограф-сессиями, турниры, чемпионаты, диджей-сеты в миксе со спортивными тренировками на свежем воздухе, выступления артистов на главной и малой сценах. На площадке есть детская зона со скалодромом, где будут проводиться мастер-классы по скалолазанию.

На игровой арене будущего можно испытать интерактивные велотренажеры, беговые дорожки, сыграть в фиджитал-хоккей и фиджитал-бильярд. На всей территории фестиваля есть площадки для занятий настольным теннисом, воркаутом, прыжками на батуте. Будет задействована и зона под метромостом, где пройдут тренировки по баскетболу.