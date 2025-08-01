Российский центр научной информации и издательство "Наука" войдут в состав РАН

Это стало возможно благодаря закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 1 августа /ТАСС/. Российский центр научной информации и издательство "Наука" в ближайшее время войдут в состав Российской академии наук (РАН). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе академии наук.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, который допускает возможность создания в структуре РАН издательств, популяризирующих науку, культурных организаций, а также учреждений, организующих по стране централизованную подписку на научные издания - как отечественные, так и зарубежные.

"Эти изменения позволяют включать в структуру РАН организации, к основным видам деятельности которых относятся обеспечение централизованной (национальной) подписки на научные издания и базы данных, в том числе зарубежные, и (или) редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, а также организации культуры, осуществляющие популяризацию науки, научных знаний, достижений науки и техники. Благодаря этому в ближайшей перспективе в академию будут включены Российский центр научной информации и издательство "Наука", - сообщили в пресс-службе.

РАН будет учредителем и собственником таких организаций, их перечень будет вести правительство России, а решение о пополнении списка будет принимать президент РФ.