В региональном главке МЧС также предупредили, что в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива могут возникнуть происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Крыму 3-4 августа сильные дожди с грозами и шквалистым ветром, крупный град, ожидается подъем воды в реках и сход селей, следует из распространенного главным управлением МЧС России по региону штормового предупреждения.

"Днем 3 августа, ночью 4 августа в южных, центральных, восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. В бассейнах отдельных селевых рек возможны подъемы уровня воды на 0,5-1,5 м и угроза схода селей", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС также предупредили, что в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива могут возникнуть происшествия. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили там.