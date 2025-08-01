Глава города Андроник Пак напомнил, что в предстоящие два года власти запланировали провести благоустройство сквера

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сквер в самом центре наукограда Жуковский будет переименован в честь Защитников Отечества. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

Речь идет о территории в исторической части Жуковского, с одной стороны примыкающей ко Дворцу культуры и центральной площади, с другой - к главному корпусу Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского, а с третьей - к местной администрации. Сейчас он называется "28-й квартал".

"К нам обратились семьи военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, с предложением увековечить память погибших бойцов", - рассказал Пак. По его словам, после обсуждения данного вопроса было принято решение о переименовании территории. "Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы отдать дань уважения всем, кто мужественно и самоотверженно отстаивает интересы страны в зоне проведения специальной военной операции", - заметил глава города.

В этой связи Пак также напомнил, что в предстоящие два года власти Жуковского запланировали провести благоустройство сквера. Как ожидается, помимо общего преображения территории, здесь должны восстановить фонтанный комплекс и привести в порядок памятник воинам-интернационалистам. "В любом случае, проект работ мы обязательно опубликуем, чтобы с ним могли ознакомиться все жители города", - заключил Пак.