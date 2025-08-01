Как отметил глава ГАИ, это станет возможно благодаря высокому уровню автоматизации транспортных средств

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Высокий уровень автоматизации транспортных средств позволит снизить число ДТП и смертность на дорогах, считает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Я уверен в том, что как раз вот и такие высокоавтоматизированные транспортные средства позволят снизить количество ДТП, смертность на дорогах, ну и риск возникновения этих дорожно-транспортных происшествий", - сказал Черников на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Он отметил, что многие, например, добираются к месту отдыха на транспортных средствах, и водители от усталости иногда засыпают. "И, к сожалению, когда человек уснул, он не контролирует движение, что потом в дальнейшем приводит к тяжким последствиям", - отметил начальник ГАИ. По его мнению, если автомобиль будет высокоавтоматизированным, то "машина сама, компьютер может минимизировать риски попадания в ДТП".