Оверчук: соглашение по РАУ показывает интерес РФ и Армении к укреплению связей

В структуре Российско-армянского университета девять институтов, где реализуются 123 образовательные программы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новое соглашение Москвы и Еревана о работе в республике Российско-армянского университета (РАУ) демонстрирует заинтересованность двух стран в развитии долгосрочных культурно-гуманитарных связей и укреплении отношений. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон о ратификации соглашения с Ереваном о работе в республике Российско-армянского университета, ранее документ был ратифицирован армянской стороной. Соглашение было подписано в декабре 2024 года в Москве. Новый документ пришел на смену соглашению от 1997 года об условиях учреждения и деятельности вуза и, согласно пояснительной записке, "обеспечивает преемственность правового регулирования в отношении университета".

"Российско-армянский университет играет значительную роль в образовательной, научной и культурной сферах сотрудничества наших стран. За время работы РАУ не только приобрел заслуженный статус одного из ведущих вузов региона, но и стал успешным примером интеграции двух образовательных систем, - подчеркнул Оверчук. - Новое соглашение демонстрирует заинтересованность наших стран в развитии долгосрочных культурно-гуманитарных связей и укреплении двусторонних отношений".

Вице-премьер РФ также отметил, что РАУ ведет активную работу с ведущими российскими центрами и участвует в программах вузов РФ. "Российско-армянский университет повышает узнаваемость и востребованность российского образования на международной арене. Став важным элементом образовательной системы Армении, РАУ вносит значительный вклад в развитие страны, способствуя укреплению ее научно-технического потенциала, сохранению культурных традиций и развитию Еревана как образовательного центра", - добавил Оверчук.

В структуре Российско-армянского университета девять институтов, где реализуются 123 образовательные программы. В вузе также представлены уникальные и единственные в Армении направления подготовки: биоинженерия и биоинформатика, электроника и наноэлектроника, медицинская биохимия, квантовая информатика, генная инженерия. Сегодня в РАУ обучаются более 5,2 тыс. человек. Дополнительные инструменты привлечения абитуриентов в вуз - созданные при нем общеобразовательная школа "Усмунк" и Центр довузовского образования.