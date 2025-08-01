Максимально можно получить три пенсионных коэффициента, напомнили в пресс-службе Соцфонда

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Социальный фонд России с 1 августа пересчитал пенсии работающим пенсионерам, перерасчет коснулся 9,6 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"С 1 августа Социальный фонд России увеличил страховые пенсии тем пенсионерам, которые продолжали трудиться в 2024 году. Перерасчет коснулся 9,6 млн человек. Сумма страховых взносов зависит от заработной платы, поэтому прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальна исходя из стоимости пенсионного коэффициента, установленного к выплате", - говорится в сообщении.

Максимально можно получить три пенсионных коэффициента. "Фонд сделал все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться - все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета", - отметил председатель фонда Сергей Чирков.