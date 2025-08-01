На благоустройство порядка 3,5 тыс. придомовых территорий Крыма направят более 4 млрд руб.

Дополнительно из республиканского бюджета в течение трех лет будут выделять по 2 млрд рублей ежегодно

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 4 млрд рублей направят на благоустройство порядка 3,5 тыс. придомовых территорий Республики Крым с 2026 по 2028 гг., сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Сформирована стратегическая задача - реализовать трехлетнюю программу благоустройства придомовых территорий. В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" на эти цели предусмотрены 1,2 млрд рублей на 2026 год и по 1,5 млрд рублей на 2027 и 2028 годы", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Он также отметил, что дополнительно из республиканского бюджета в течение трех лет будут выделять по 2 млрд рублей ежегодно. Всего в регионе планируют благоустроить не менее 3,5 тыс. придомовых территорий. В 2025 году уже строят и ремонтируют свыше 1 тыс. объектов.

Помимо этого, 400 млн рублей из госбюджета выделят на строительство модульного плавательного бассейна и восстановление теннисных кортов в Ялте при софинансировании из бюджета республики. "На перспективу ставим перед собой цель - обеспечить каждый крупный город плавательным бассейном и ледовым катком", - добавил Аксенов.