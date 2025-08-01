По данным почтовой корпорации республики, марки будут изданы 15 августа, в день годовщины

СЕУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Россия и КНДР совместно выпустят марки в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте почтовой корпорации КНДР.

Указывается, что марки будут изданы 15 августа - в день годовщины. На них изображен Монумент Освобождения, который часто посещают российские делегации при визите в Пхеньян. На марках также есть надпись "Совместный выпуск КНДР и России".

Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в конце Второй мировой войны. Обелиск расположен на одной из самых высоких сопок в центре Пхеньяна - холме Моранбон.