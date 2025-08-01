Авиарейс выполнялся на самолете Airbus A320neo

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первый прямой регулярный авиарейс между Саудовской Аравией и Россией состоялся сегодня. Рейс саудовского лоукостера Flynas по маршруту Эр-Рияд - Москва приземлился в московском аэропорту Внуково в 13:46 мск, следует из онлайн-табло авиагавани.

Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел в 08:42 вместо 08:20. Рейс выполнялся на самолете Airbus A320neo.

Вылет первого рейса из Москвы в Эр-Рияд ожидается в 15:00 мск, а прибытие в 20:40. Время в пути составит чуть более 5,5 часа. Регистрация на рейс началась в 11:46 мск.

Flynas может выполнять рейсы 4 раза в неделю, начиная с 1 августа до конца текущей весенне-летней навигации (25 октября), на самолетах Airbus A320/330.

Как отмечали в Минтрансе РФ, до настоящего времени регулярные рейсы между Россией и Саудовской Аравией не осуществлялись. Замминистра транспорта Владимир Потешкин уточнял, что запуск прямого воздушного сообщения между странами стал возможным благодаря 3-летней совместной работе Минтранса РФ и Росавиации с коллегами из Саудовской Аравии, при активной поддержке Совета Федерации и Генеральной прокуратуры. Итогом работы стала выдача Росавиацией разрешения авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд - Москва.

Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией было прервано в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. После отмены строгих ограничений прямые рейсы между странами не были возобновлены из-за низкого спроса на туристические поездки.

В мае этого года Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Саудовская Аравия впервые вошла в тройку крупнейших зарубежных рынков российского въездного туризма. В первом квартале 2019 года Россию посетили всего 210 саудовских подданных. В первом квартале 2025 года их число увеличилось в 47 раз - до 9,9 тыс. Королевство также стало абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в Россию (+65,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года).