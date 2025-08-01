В коллекции можно найти шопперы, футболки, стикеры, коврики для мыши и брелоки ремувки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти ко Дню основания 47-го региона создал мерч с элементами традиционной вышивки, орнаментов и фольклорными мотивами коренных народов. Главная задумка проекта - объединение традиций прошлого и настоящего, передает пресс-служба фонда.

"В Ленинградской области стартовал уникальный проект, который объединяет современный стиль и богатое культурное наследие. Ко Дню основания 47-го региона Фонд поддержки предпринимательства и промышленности создал мерч, отражающий традиции коренных народов - элементы вышивки и орнамента, а также малые жанры фольклора", - отмечается в сообщении.

В созданной коллекции можно найти шопперы, футболки, стикеры, коврики для мыши и брелоки ремувки. Главная задумка проекта заключается в соединении традиции прошлого и настоящего - отсюда слоган: "Мой бизнес - моя история".

"Эту фразу мы можем интерпретировать по-разному: во-первых, как говорил Михаил Ломоносов: "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего". А во-вторых, путь каждого нашего предпринимателя уникален, и у каждого своя история, которую он бережет. При разработке концепции особое внимание мы уделили культурным особенностям региона", - пояснила заместитель директора Ленинградского фонда поддержки предпринимательства по социальным и креативным проектам Анастасия Земскова.

По словам Земсковой, созданные в рамках проекта футболки содержат элементы вепсской вышивки, а на стикерах и других элементах можно увидеть орнаменты, вдохновленные оятской керамикой. Дизайн мерча создан с учетом не только традиционных узоров и мотивов - в коллекции также представлены адаптированные известные поговорки: "Мал бизнес да дорог", "Один бизнес хорошо, а два лучше", "От работы не будешь богат, а от бизнеса будешь".

Желающие смогут получить предметы из коллекции, следя за новостями фонда в социальных сетях и участвуя в его конкурсах. Кроме того, мерч получат и самые активные предприниматели региона.