Богослужение провел благочинный Воскресенского благочиния Восточного викариатства Москвы протоиерей Александр Дасаев

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Праздничная литургия, посвященная 95-й годовщине Воздушно-десантных войск, прошла в главном храме десантников - храме Благовещения Пресвятой Богородицы в московских Сокольниках. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Накануне Дня Воздушно-десантных войск временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин, офицеры и гражданские служащие командования ВДВ, военнослужащие воинских частей, дислоцированных в Москве и Подмосковье, ветераны войск приняли участие в Божественной литургии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в московских Сокольниках, посвященной 95-й годовщине образования ВДВ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничное богослужение провел благочинный Воскресенского благочиния Восточного викариатства Москвы протоиерей Александр Дасаев. Перед началом молебна он зачитал поздравительную телеграмму в адрес командующего Воздушно-десантными войсками и всего личного состава войск от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в которой он поздравил всех с наступающим Днем пророка божия Илии и 95-й годовщиной ВДВ.

"По окончании литургии протоиерей Александр Дасаев пожелал успехов в ратном деле всем военнослужащим ВДВ и скорейшей победы над врагом в ходе специальной военной операции. Военнослужащие, командный состав и все присутствующие на литургии смогли приложиться к иконам, осмотреть святыни храма и памятные доски, где перечислены имена всех Героев Советского Союза и Российской Федерации, связавших свою жизнь с Воздушно-десантными войсками", - отмечается в сообщении.

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации". В этот день проводятся официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ.