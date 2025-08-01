В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 770 транспортных средств, время ожидания около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон в сумме по состоянию на 14:00 мск составляют порядка 1,1 тыс. автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Ранее, по данным на 05:00 мск, на подходе к мосту со стороны Тамани фиксировалась очередь из 495 автомобилей. К 10:00 мск - более 1,7 тыс. машин с обеих сторон.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 770 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 370 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.