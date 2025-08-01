Югра уберет каналы и коммуникацию в Telegram после полного перехода на Мах

В ближайшее время Мах станет основной платформой и для работы органов государственной власти, считает заместитель губернатора региона Павел Ципорин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ уберет каналы органов власти в мессенджере Telegram после полного перехода на отечественную платформу Мax. До этого момента они продолжат функционировать, сообщил ТАСС заместитель губернатора, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале сообщил, что регион планирует в августе перевести внутреннюю коммуникацию в школах в национальный мессенджер Мax, поскольку по предложению Министерства просвещения РФ Югра в числе регионов-пилотов работает над внедрением отечественной платформы как единого цифрового инструмента в образовательных организациях региона. По его словам, в ближайшее время Мах станет основной платформой и для работы органов государственной власти.

"В настоящее время каналы ведомств и коммуникация с жителями в Telegram сохранятся. Это временно. Когда нарастет количество пользователей Mах и пройдет переходный период, Telegram в плане коммуникации с гражданами и решения задач станет не актуальным, все там будет закрыто", - отметил Ципорин.

По его словам, в Мах предполагается на федеральном уровне перевод различных сервисов. Например, взаимодействие с МФЦ, в частности, запросы по подаче документов, проверка статуса, а также по линии здравоохранения, например, запись к врачу. Возможно, также перейдет общение государственных и муниципальных служащих с родными участников специальной военной операции.