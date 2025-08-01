Специалисты устранили аварию на Таманском групповом водопроводе в Темрюкском районе, сообщила пресс-служба администрации региона

КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию на Таманском групповом водопроводе в Темрюкском районе, из-за которой с 27 июля было приостановлено водоснабжение ряда станиц и поселков. К вечеру 1 августа подачу воды планируется полностью восстановить для девяти населенных пунктов, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Крупные повреждения на водопроводе выявили 27 июля, что нарушило водоснабжение в девяти населенных пунктах. Порывы устранили, но, по данным властей, в среду на нем были выявлены еще два повреждения.

"Коллеги отчитались, что в 5:10 мск утра заполнили резервуары, идет наполнение системы. Вода постепенно начинает поступать. К вечеру 1 августа, как и было запланировано, водоснабжение нормализуется", - рассказал курирующий отрасль вице-губернатор Евгений Пергун, его слова цитирует пресс-служба.

Уточняется, что бригады специалистов работали в круглосуточном режиме для устранения аварии.