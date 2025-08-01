В Китае робот поступил в аспирантуру на специальность "драма и кино"

Xueba 01 начнет изучать сценическое мастерство, написание сценариев, сценографию и другие дисциплины

ГОНКОНГ, 1 августа. /ТАСС/. Робот-гуманоид в КНР впервые поступил в аспирантуру на специальность "драма и кино". Как сообщает газета South China Morning Post, 27 июля Шанхайская театральная академия (STA), одна из ведущих школ искусств Китая, официально приняла аппарат Xueba 01 на обучение.

Xueba 01 был разработан Шанхайским университетом науки и технологий в сотрудничестве с компанией DroidUp Robotics. Xueba - популярное китайское сленговое слово, обозначающее отличника, известного своими высокими оценками и глубокими знаниями, отмечает издание.

По утверждению создателей гуманоида, робот выглядит как "красивый взрослый мужчина". Его рост составляет 175 см. Он свободно общается с людьми на китайском языке и может воспроизводить человеческую мимику.

Аппарат будет изучать искусство, "специализируясь на традиционной китайской опере", и, как ожидается, начнет учебу 14 сентября. Как отмечает газета, обучение робота стало частью исследовательского проекта STA, направленного на сочетание искусства и технологий. Аппарат уже получил виртуальный студенческий билет, а его наставником станет известный в Шанхае профессор Ян Цинцин. Робот начнет изучать сценическое мастерство, написание сценариев, сценографию и другие дисциплины.