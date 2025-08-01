В детских центрах Музея Победы в ДНР и ЛНР провели более 500 мероприятий

Одним из важных событий стало общение в формате телемоста со сверстниками из других регионов, участниками Всероссийской историко-просветительской программы "Школьный Музей Победы"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 500 мероприятий было проведено в детских центрах Музея Победы в Донецкой и Луганской народных республиках с сентября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.

"Более 500 мероприятий было за год проведено в детских центрах, которые Музей Победы открыл при учреждениях культуры в Донецкой и Луганской народных республиках. С сентября 2024 года участниками различных занятий стали свыше 7,5 тыс. человек - это не только дети, но и взрослые", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что центры работают в центре культуры города Алчевска и Марковской детской школе искусств в поселке городского типа Марковке в ЛНР и в селе Дмитровка в военно-историческом музее "Белая лилия" в ДНР. На площадках проводились обучающие занятия, в рамках которых школьники участвовали в проектах и программах Музея Победы. Так, одним из важных событий стало общение в формате телемоста со сверстниками из других регионов, участниками Всероссийской историко-просветительской программы "Школьный Музей Победы".

Уточняется, что Музей Победы закупил для центров современное оборудование - телевизоры, ноутбуки, мультимедийные системы, парты-трансформеры, интерактивные доски, системы экспонирования. Также в центры были переданы детские книги и фильмотеки. В пресс-службе отметили, что дети могут углубленно изучать историю своих регионов и всей страны, реализовывать творческий потенциал, общаться с учащимися из других регионов и просто отдыхать.

Сотрудники Музея Победы оказывают поддержку детским центрам, предоставляя методические материалы, организуя обучающие семинары для педагогов и оказывая консультационную помощь. Также в пресс-службе добавили, что в августе для детей будут проведены программы, посвященные Дню государственного флага РФ.

Проект реализуется под эгидой Министерства культуры РФ в рамках оказания поддержки музеям, расположенным на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ТАСС - генеральный информационный партнер "Музея Победы".