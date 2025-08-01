Таким шагом власти префектуры Осака намерены усилить борьбу с телефонными мошенниками

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Власти западной японской префектуры Осака ввели запрет на разговор по мобильному телефону во время использования банкомата для пожилых людей. Об этом объявили префектуральные власти.

В Японии и ранее действовала рекомендация для пожилых людей воздерживаться от разговоров по телефону при пользовании банкоматами, однако запрет был введен впервые. Таким шагом власти префектуры намерены усилить борьбу с телефонными мошенниками, которые обманными путями заставляют пожилых людей переводить им деньги. Самая распространенная махинация даже получила тут собственное название: "Это я, это я". Злоумышленники звонят пенсионерам и, представляясь родственниками, говорят, что попали в беду и им срочно требуются деньги. Такие звонки обычно начинаются с произнесенной как бы впопыхах фразы "это я, это я".

Запрет будет действовать для людей старше 65 лет. "Таки виды мошенничества - это ужасные преступления, которые наносят людям не только финансовый, но и моральный ущерб. Надеюсь, что внесенные нами поправки в законодательство помогут сократить число таких преступлений", - отметил в этой связи губернатор Осаки Хирофуми Ёсимура.

Поправки к законодательству обязывают операторов банкоматов вывешивать объявления о соответствующем запрете, а также внедрять ИИ системы, которые могли бы автоматически определять, если банкоматом пользуется пожилой человек, говорящий в это же время по телефону.