Губернатор Херсонской области отметил, что киевский режим также утвердил предельную штатную численность военно-гражданских администраций

ГЕНИЧЕСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти на правобережье Днепра, назначенные киевским режимом, создали пять военно-гражданских администраций (ВГА) для левобережной части в Херсонской области, которая находится под защитой ВС РФ. Об этом сообщил глава Херсонщины Владимир Сальдо в интервью телеканалу "Россия-24".

"Они (киевский режим - прим. ТАСС) создали сейчас пять военно-гражданских администраций на левобережье [Днепра] и даже утвердили предельную штатную численность. То есть они даже этим сейчас занимаются для того, чтобы показать оставшемуся населению на правобережье: "Вот, мы держим все под контролем". Правда, чем они там занимаются, непонятно, но, тем не менее, создали [пять ВГА]", - сказал Сальдо.