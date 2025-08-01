Президент напомнил, что много лет назад в регионе были укреплены здания и сооружения

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин высоко оценил готовность Камчатского края к землетрясениям, укрепление зданий, сооружений и коммуникаций в регионе.

"Мне совсем недавно губернатор [Камчатского края Владимир Солодов] докладывал о ситуации на Камчатке. Напомню, что в свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации", - рассказал журналистам глава государства, комментируя ситуацию с землетрясением в регионе.

"Надеюсь, что и это тоже сыграло свою роль, потому что серьезных разрушений и жертв нет. Это очень здорово", - оценил ситуацию президент.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщал, что она составила 8,7. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального Минздрава, пострадал один человек. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. В Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим ЧС. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.