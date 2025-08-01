Исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук назвал решение американского президента Дональда Трампа угрожать России санкциями нерациональным

ПЕКИН, 1 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Угрозы вторичными санкциями в отношении торговых партнеров России со стороны США свидетельствуют о провале попыток президента США Дональда Трампа урегулировать российско-украинский конфликт, а также показывают, что у Вашингтона нет реальных рычагов для посредничества. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Я считаю, что это решение Трампа, когда он начал угрожать санкциями России и ее торговым партнерам, является нерациональным и демонстрирует его раздражение после провала попыток урегулировать российско-украинский конфликт", - сказал эксперт.

На фоне наблюдающихся успехов российской армии на фронте, указал Сунь Ци, Трамп предпринимал безуспешные попытки положить конец конфликту дипломатическим путем. "Как намекнул сам Трамп, хотя [президент России Владимир] Путин проявляет добрую волю, он не готов идти на существенные уступки", - напомнил эксперт. "После переговоров с европейскими лидерами позиция Трампа также скорректировалась, что указывает на возможное давление со стороны союзников. Трамп избрал двустороннюю стратегию: с одной стороны возобновление военной помощи Украине для усиления давления на поле боя, с другой - рассмотрение более жестких экономических санкций против России, которые он считает эффективным рычагом переговоров", - полагает эксперт.

Такая логика "мира через силу", считает Сунь Ци, полностью соответствует переговорному стилю Трампа. "Одновременно происходит стратегический разворот: если первоначально Трамп смягчил позицию в отношении России, но не добился прогресса, то теперь он переходит к более жесткой линии", - сказал он.

"Также важен расчет времени. Объявление о возобновлении помощи и о санкциях произошло сразу после переговоров [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова и [госсекретаря США Марко] Рубио, но перед "важным заявлением" Трампа, что указывает на тщательно спланированный стратегический сигнал России: изменения в позиции США - это не просто слова. Но, в конечном счете, это демонстрация того, что у США нет реальных рычагов для посредничества в российско-украинском конфликте", - полагает эксперт.

Трамп 14 июля заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. Позднее Трамп заявил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней.