Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что трасса позволит, в частности, уменьшить транспортную нагрузку на прилегающие улицы и соседние автодороги

ПЕРМЬ, 1 августа. /ТАСС/. Движение по новой дороге в районе одного из крупнейших промышленных узлов "Осенцы" запустили в Перми. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Запустили движение по одному из ключевых дорожных объектов региона - новому выезду с крупнейшего в Прикамье промышленного узла "Осенцы". Новая двухполосная дорога соединила Нестюковский тракт с улицей Промышленной и прошла от деревни Устиново до промузла "Осенцы". Протяженность новой дороги с развязками и подходами - более 3,4 км", - сообщил Махонин.

По словам главы региона, открытие новой дороги позволит уменьшить транспортную нагрузку на прилегающие улицы и соседние автодороги, движение станет свободнее, быстрее и безопаснее, а также сократится время в пути для жителей Индустриального района Перми и Пермского округа.

"Получили дополнительные возможности для развития нашей промышленности и экономики. Осенцовский узел является крупнейшим промышленно-транспортным узлом Пермского края по объемам перевалки товаров. На его территории предприятия реализуют крупные инвестпроекты, строится новый большой логистический центр", - отметил Махонин.

Строительство новой дороге в "Осенцах" началось в 2022 году. Тогда же в Осенцовском промузле была открыто особая экономическая зона "Пермь", где идет строительство инфраструктуры и новых производственных площадок. Сегодня 46 предприятий Пермского края производят в Осенцовском транспортном узле погрузку и выгрузку нефти и нефтепродуктов, строительных материалов, металлолома, промсырья, химических и минеральных удобрений, машин и оборудования.