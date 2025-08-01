Председатель объединения Антон Демидов сообщил, что в мае стороны подписали меморандум об активной деятельности между такими организациями

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские и китайские молодежные организации активизируют сотрудничество. Об этом заявил председатель "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) Антон Демидов в рамках визита делегации движения в Тибетский автономный район КНР.

По его словам, взаимодействие между молодежными организациями двух стран выходит на новый уровень: в мае стороны подписали меморандум о сотрудничестве между МГЕР и Коммунистическим союзом молодежи Китая. Вскоре после этого китайская делегация приняла участие в параде Победы в Москве. В ближайшее время планируется ответный визит российской стороны в Пекин на мероприятия, посвященные годовщине Победы над милитаристской Японией.

"Такие обмены укрепляют взаимопонимание между нашими народами и создают основу для дальнейшего сотрудничества как на государственном, так и партийном уровнях", - подчеркнул Демидов, слова которого приводит пресс-служба МГЕР.

Отдельное внимание участники уделили теме межрегионального сотрудничества. Глава МГЕР предложил рассмотреть возможность заключения соглашений между региональными отделениями движения и районными комитетами Коммунистического союза молодежи Китая, в частности в Тибете.

С китайской стороны в обсуждении приняли участие заместитель директора управления международного сотрудничества Тибетского автономного района Лю Шусэнь, заместитель начальника отдела международных связей Га Пэн, а также представители посольства КНР в России - второй секретарь Ли Южань и третий секретарь Ляо Фэйжуй.

Лю Шусэнь поприветствовал делегацию и отметил, что визит - проявление дружбы между двумя странами, партиями и молодежью. "Мы уверены, что сегодняшний день поможет нам и нашим российским друзьям создать лучшие условия для дальнейшего сотрудничества", - сказал он.